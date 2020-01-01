موقع أمريكي: تحويل أردوغان «آيا صوفيا» تجسيد لحلم الدولة العثمانية

قال موقع "جلوبال فيلاج سبيس" الأمريكي، إن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل أيا صوفيا لمسجد ما هو إلا محاولة منه لإعادة أحياء الدولة العثمانية التي لطالما حلم بها أردوغان.وأضاف الموقع الأمريكي، إن هذه الخطوة أثارت حالة من الغضب بين المسيحيين فضلا عن زيادة التوترات بين بين الخصمين التاريخيين وحليفي الناتو المضطربين تركيا واليونان.وحول نشأة أردوغان، قال الموقع، إن أردوغان ولد في بلدة على ساحل البحر الأسود، وعندما كان عمره 13 عامًا، قرر والده الانتقال إلى اسطنبول وأمضى مساءه في تلاوة القرآن وكان طالبًا مميزا لعلماء المسلمين الأتراك الذين دعوا إلى التخلي عن الاتحاد التركي مع الغرب وتنظيم اتحاد بين تركيا والشرق، خاصة مع الدول التي تشكلت حديثًا في باكستان وبنغلاديش، فيما نفى أردوغان مرارًا رغبته في فرض القيم الإسلامية، قائلًا إنه ملتزم بالعلمانية ولكنه يدعم حق الأتراك في التعبير عن دينهم بصراحة أكبر، فيما أطلق عليه بعض المؤيدين لقب "السلطان".وأشار النقاد أيضًا إلى أن محاولته لمنع الكحول في تركيا وتصريحه بأنه "لا عائلة مسلمة" يجب أن تضع في اعتبارها تحديد النسل أو تنظيم الأسرة، أمور تدل على أنه ينوي إحياء جذور الدولة العثمانية الإسلامية.وتابع الموقع الأمريكي، أن قرار تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد كان حلمًا قديمًا للإسلاميين في تركيا، ومن هنا حاول آردوغان تحقيقه للفوز بأكبر نسبة من الناخبين الأتراك والحصول على رضاهم.