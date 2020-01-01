تداول امتحان «الجبر والهندسة» بمواقع الغش.. و«التعليم» تتبع مصدرها

تداولت صفحات الغش إجابات امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة، بمواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد بدء اللجنة بدقائق.وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية في تصريح خاص، إنه يتم تتبع الصور لمعرفة مصدرها واتخاذ الإجراءات معه.ويؤدي طلاب الثانوية العامة «شعبة علمي رياضة»، آخر امتحاناتهم «الجبر والهندسة الفراغية»، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على صحتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو.