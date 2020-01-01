رئيس وزراء العراق يتوجه إلى طهران في زيارة رسمية

توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران اليوم الثلاثاء، على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية لإيران.وذكر تليفزيون "العراقية" الرسمي أن الكاظمي سيبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث في المنطقة.وتأتي زيارة الكاظمي إلى طهران في إطار جولة يختتمها بالولايات المتحدة.