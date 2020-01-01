«مصر للطيران» تسير 15 رحلة جوية لعواصم عربية وعالمية

أعلنت مصر للطيران اليوم عن تسيير عدد من الرحلات الدولية والمحلية وقالت مصر للطيران إن رحلات المقررة اليوم الثلاثاء ١٥ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: لندن - أثينا - ميلانو - باريس - روما - فرانكفورت - البحرين - الخرطوم - بيروت - دار السلام - أديس أبابا - واشنطن ورحلتين جويتين إلى دبي وأبوظبي، لنقل ما يقرب من ١٩٠٠ راكب بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من الرياض وجدة وإسطنبول.وأضافت: تقوم سلطات مطار القاهرة الدولي، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.