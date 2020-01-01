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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وحدة متخصصة بجامعة القاهرة لاستقبال الأطفال مصابي كورونا مجانًا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:58 ص
مستشفى جامعة القاهرة
مستشفى جامعة القاهرة
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن الانتهاء من كافة التجهيزات الطبية اللازمة للدور الخامس بمستشفى الباطنة بالكامل، وتحويله لمستشفى عزل مخصص للأطفال الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا من خلال عمليات الفرز التي تتم أثناء الكشف على الأطفال في مستشفى أبوالريش للأطفال الياباني والمنيرة، وذلك بالمجان.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه منذ ظهور فيروس كورونا في مصر، والجامعة تضع أساتذة قصر العيني ومستشفياتها المختلفة على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الوباء، مشيرًا إلى أن مستشفيات أبوالريش كانت تقوم بعملية الفرز وتحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفيات العزل، ومع زيادة أعداد المصابين من الأطفال تم التنسيق مع الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات الجامعية بالعمل على تخصيص وحدة كاملة وتجهيزها لاستقبال الأطفال بالمجان.

وأضاف الدكتور الخشت أنه في أقل من أسبوع من التوجيه تم الانتهاء من تجهيز الوحدة، وذلك بدعم من الجامعة بالإضافة إلى تبرع أساتذة قصر العيني وأفراد المجتمع المدني، موضحًا أن الوحدة تتكون من 18 سريرًا للأطفال وأمهاتهم، ومجهزة بالأكسجين وأجهزة المونيتور ومضخات المحاليل وكل ما يلزم من المستلزمات الطبية والأدوية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أنه يتم الكشف على حالات الاشتباه للأطفال من خلال مستشفى أبوالريش، وبعد ثبوت الإصابة بفيروس كورونا يتم تحويلهم إلى الوحدة الجديدة، وذلك تحت إشراف كامل من أساتذة طب الأطفال في جميع التخصصات؛ ومتابعة حالتهم المرضية بشكل يومي، مع توفير كافة التحاليل والأشعة المطلوبة، وذلك تحت إدارة طبية من الدكتورة هناء راضي أستاذ طب الأطفال والحالات الحرجة.

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