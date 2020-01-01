«مش أي حد ينفع يبقى مذيع».. أحمد مختار يكشف كواليس عمله في ماسبيرو (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد مختار، في ذكرى مرور 60 عامًا على ماسبيرو، كواليس عمله، وأول شعور مر به في أول أختبار حقيقي داخل الاستوديو.وقال الإعلامي أحمد مختار، خلال لقائه مع المذيعة دينا عبدالكريم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه لم تكن لديه خلفية عن العمل الإعلامي، ولم تكن لديه أي واسطة، وعندما دخل الاستوديو لأول مرة، كان في قمة الخجل والارتباك.وأشار إلى أنه اكتشف عند أدائه لأول اختبار إعلامي، أن هناك نجوم كبار في الكواليس يتابعونه، منهم الفنانة نجوى إبراهيم، وجلال معوض، وأحمد سمير.وتابع: "كانت لجان الاختبارات مرعبة وصعبة ومش أي حد ينفع يبقى مذيع"، لافتًا إلى أن أول عمل له كان "شباب سينا"، ومن بعده البرنامج الشهير "أماني وأغاني".