بدء امتحان «الجبر والهندسة الفراغية»

بدأ طلاب الثانوية العامة «شعبة علمي رياضة»، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، أداء امتحان «الجبر والهندسة الفراغية»، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على صحتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، ويعد امتحان اليوم هو الأخير في ماراثون هذا العام الدراسي.