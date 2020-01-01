60 ألف إصابة و1518 وفاة بكورونا في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 60166 حالة، وسجلت البلاد 1518 حالة وفاة حتى اليوم 21 يوليو.وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قد قال الأسبوع الماضي إن الأوكرانيين سئموا إجراءات العزل العام المفروضة بسبب تفشي الجائحة، ويتعين على الحكومة التريث قبل اتخاذ قرار بتمديدها.