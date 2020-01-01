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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تبدأ التحقيق بشأن طائرة أوكرانية أسقطها الحرس الثوري

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:50 ص
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
منار أحمد
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بدأت فرنسا استخراج بيانات مسجلي رحلة الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في يناير الماضي، وذلك وفق تصريحات مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني.

إلى ذلك، نشر مركز الطيران والسلامة في فرنسا الخاص بالتحقيقات المتعلقة بالطائرة الأوكرانية، صور الأجهزة والصندوقين اللذين استلمهما من طهران.

وتقول القوات الإيرانية إنها أسقطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وهي من طراز بوينغ 737، في الثامن من يناير ظنًّا منها أنها صاروخ في وقت كان يشهد توترًا شديدًا مع الولايات المتحدة، ولقي جميع من كان على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصًا.

وقال متحدث إن العمل بالمختبرات لاستخراج البيانات من الصندوقين الأسودين بدأ بعد اجتماع تمهيدي مع مسئولين إيرانيين ومسئولين آخرين موجودين في مقر المكتب الواقع خارج باريس.

وأضاف المتحدث أنه سيجري الاستماع أولًا إلى مسجل الصوت بقمرة القيادة ثم إلى مسجل بيانات الرحلة، مرجحًا أن يستمر العمل حتى يوم الخميس على الأقل.

ويراقب محققون في الحوادث الجوية من كندا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا عملية استخراج البيانات، فضلًا عن ممثلين عن الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وبوينغ وشركة سافران التي تصنع المحركات.

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