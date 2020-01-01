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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

زيادة رحلات «مصر للطيران» إلى 35 وجهة مطلع أغسطس

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:46 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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قال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قررت تشغيل رحلات منتظمة وزيادة عدد الترددات إلى 35 وجهة دولية اعتبارًا من مطلع شهر أغسطس الحالي، بالإضافة إلى زيادة الرحلات الداخلية خلال الفترة القادمة لتنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة لنقل الراغبين في الاستمتاع بعطلة عيد الأضحى سواء في المدن السياحية داخل البلاد أو السفر إلى العواصم العالمية التي تطير إليها الشركة، حيث تحرص الشركة على توفير كافة سبل الراحة للعملاء.

وأضاف، أنه من المقرر أن تقوم الشركة بتشغيل رحلات إلى 17 نقطة بدلا من 16 نقطة في قارة أوروبا بعد إضافة أسطنبول في أول أغسطس القادم، حيث تسير الشركة حاليًا رحلات منتظمة إلى امستردام، أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، كوبينهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، فيينا، ولارناكا، كما سيتم تشغيل 7 نقاط بدلا من 5 نقاط إلى إفريقيا، بعد إضافة نادجمينا بتشاد ونيروبي بكينيا أول أغسطس، حيث تسير الشركة رحلات منتظمة حاليا إلى أديس أبابا، جوبا، دار السلام، تونس، الخرطوم.

كما تقوم الشركة بتشغيل 7 نقاط إلى الشرق الأوسط بدلا من 5 نقاط، بعد إضافة رحلات بغداد وأربيل أول أغسطس القادم، حيث تقوم الشركة حاليا بتشغيل رحلات منتظمة إلى دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، كما تقوم الشركة حاليا بتشغيل رحلات منتظمة إلى 3 نقاط في أمريكا الشمالية، هي واشنطن، نيويورك، وتورنتو، ووجهة واحدة إلى منطقة الشرق الأقصى وهي جوانزو.

والجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من تشغيل الرحلات قد شهدت نسب امتلاء تتراوح مابين 60 إلى 70% في الاتجاهين إلى 27 وجهة دولية، وهي نسبة غير متوقعه تعكس ثقة العملاء في الخدمة التي تقدمها مصرللطيران وإجراءات الوقاية التي تطبقها خلال مراحل السفر المختلفة.

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