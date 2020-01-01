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محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 مصابين فى حادث بصحراوى البحيرة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:52 ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
البحيرة معوض هويدى
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أصيب ٣ أشخاص صباح اليوم الثلاثاء، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو ٨٤ بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد ياسر طوسن المقرحي مأمور مركز شرطة وادي النطرون المركزي يفيد بحادث تصادم ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من "محمد كارم شريف" ١٥ سنة مقيم بالجيزة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"أحمد ماهر أمين" ٢١ سنة مقيم بالجيزة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"أسامة جمال بدر" ١٧ سنة مقيم بالجيزه  ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

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