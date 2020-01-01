رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تؤجل المعرض الدولي للكتاب والأنشطة الثقافية بسبب كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:51 ص
محمد الجبري
محمد الجبري
أ ش أ
طباعة
أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، قرارا بتأحيل جميع المهرجانات الثقافية والفنية المتبقية من هذا العام، إلى العام القادم.

وقال أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبد الجليل - في بيان صحفي - إنه تم تأجيل معرض الكويت الدولي للكتاب (45)، الذي يقام في شهر نوفمبر سنويا؛ وذلك لتداعي تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19) التي سادت العالم، وألحقت أضرارا بالغة في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، ومنها الثقافة والفنون والآثار والمتاحف.

وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على السواء، وضيوف وزوار الكويت من كل الدول العربية والإسلامية، والتزاما بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي، وتعليمات وارشادات السلطات الصحية والأمنية.

وكشف العبدالجليل عن أن المجلس يدرس حاليا إقامة معرض بديل لمعرض الكويت الدولي للكتاب، على منصة رقمية افتراضية واسعة ومتطورة تكنولوجيا، وبحجم ومستوى محلي وعربي، مع مشاركات المؤسسات الحكومية المعنية بالإصدارات والمطبوعات القيمة، ونشر المعرفة في داخل الكويت والوطن العربي، لإطلاق المعرض قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وتابع أن هناك خيارا آخر تم دراسته في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يعوض نسبيا تأجيل المعرض الدولي للكتاب، ويخدم دور النشر الكويتية، من خلال إقامة معرض آخر محلي مفتوح للجمهور خلال الدورة الـ27 لمهرجان القرين الثقافي، والتي ستقام في شهر يناير 2021 إن سمحت الأوضاع والظروف الصحيحة بذلك.

وأكد أن الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تقدر حجم الصعوبات والمعوقات التي تعترض متطلبات التحضيرات والاستعدادات العديدة لتنظيم وإقامة المهرجانات، ومعرض الكويت الدولي للكتاب؛ حيث يتطلب حشد طاقات جميع العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والتعاون الوثيق مع عدة جهات حكومية وأهلية داخل الكويت وخارجها.

وأشار إلى أن قرار التأجيل يشمل تأجيل مهرجان (صيفي ثقافي) المعتاد إقامته في شهر يوليو من كل عام، ومهرجان (ليالي مسرحية كوميدية) المعتاد إقامته في شهر سبتمبر، ومهرجان (الكويت السينمائي) المعتاد إقامته في شهر أكتوبر، ومهرجان (الكويت المسرحي) المعتاد إقامته في شهر ديسمبر سنويا، موضحا انها ستقام جميعها في مواعيدها المعتادة العام المقبل.

موضوعات متعلقة

هل يؤدى المايوه الشرعى للإصابة بأمراض جلدية؟.. هانى الناظر يجيب

«كاف» يقرر إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب

بريطانيا تعلن عن اتفاق لإنتاج 190 مليون جرعة ضد كورونا

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

بريطانيا تعلن عن اتفاق لإنتاج 190 مليون جرعة ضد كورونا

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

5 كويكبات في طريقها إلى الأرض

مرضى «كوفيد-19» يواجهون إرهاقا طويل الأمد بعد التعافي

علماء يحذرون من خطر انقراض الدببة القطبية

رسميًا.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للسيرك القومى

«الشرقية للإنشاد الدينى» تتألق على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

إقليم شرق الدلتا يكرم الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل

الأنفوشى للموسيقى العربية تتألق فى قصر ثقافة مطروح