اليابان ترفع مستوى تحذير السفر إلى 16 دولة بسبب كورونا

رفعت اليابان مستوى التحذير من السفر إلى 16 دولة من بينها (نيبال وكينيا وفنزويلا) محذرة من الذهاب إليها وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي -في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء- إن تحذير السفر إلى هذه المناطق الآن في المستوى الثالث، موضحا أنه مع إضافة هذه الدول يرتفع العدد الإجمالي للمناطق والدول التي تحتل المرتبة الثالث على مقياس وزارة الخارجية اليابانية المكون من أربعة مستويات للأمراض المعدية إلى 146.ومن المناطق الأخرى المضافة حديثًا هي (بوتسوانا وجزر القمر وليبيريا وليبيا ومدغشقر وناميبيا وباراغواي وجمهورية الكونغو وسيراليون والصومال والسودان وسورينام وأوزبكستان).. ومن المتوقع إضافة هذه الدول إلى قائمة المناطق الخاضعة لحظر دخول المسافرين الأجانب بعد مناقشتها من جانب مجلس الأمن القومي.وتراجع معدل السفر الدولي من اليابان وإليها إلى حد كبير بسبب الضوابط الحدودية المفروضة لإبطاء انتشار كوفيد-19، وهو أحد أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروس كورونا، وانخفض عدد السياح الأجانب والمغتربين اليابانيين الوافدين بأكثر من 99 في المئة خلال الأشهر الأخيرة مقارنة بالعام السابق.يذكر أن الولايات المتحدة والصين من بين الـ 129 دولة التي يشملها بالفعل حظر الدخول إلى اليابان، والذي ينطبق على الرعايا الأجانب الذين وصلوا إلى أي من هذه المناطق خلال أسبوعين قبل وصولهم إلى اليابان.