في صندوق واحد.. «بوكليت الجبر» يصل مدرسة الفريق عبد المنعم واصل بحلوان

وصلت أوراق امتحانات مادة "الجبر والهندسة الفراغية"، إلى لجان مدرسة الفريق عبد المنعم واصل في مدينة حلوان بمحافظة القاهرة.وفي صندوق واحد أحضر مسئولي توزيع أوراق الامتحانات على اللجان، وذلك نتيجة لوجود عدد محدود من طلاب شعبة علمي رياضيات في مدرسة الفريق عبد المنعم واصل الثانوية بنات.ويستعد طلاب شعبة علمي رياضيات للدخول للجان الامتحانات في الساعة العاشرة من صباح اليوم، لأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وسط إجراءات تأمينية واحترازي لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.وكان الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أوضح أن ما يقرب 103 آلاف طالب يؤدون امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، على مستوى محافظات الجمهورية في عدة لجان سير.وأشار إلى أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية يتضمن 19 سؤالا موزعة على 28 كراسة إجابة داخل البوكليت، في زمن إجابة ساعتين، مخصص لها 30 درجة.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نجاحها في عقد امتحانات الثانوية العامة، في ظل أزمة كورونا، بعد أن كانت تمثل ضغط كبير على الطلاب ولكن بعد أن انتهوا منها في الشعبتين علوم وأدبي ظهرت عليهم الفرحة الكبيرة.