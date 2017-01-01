ارتفاع إصابات كورونا إلى 204 آلاف في كولومبيا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كولومبيا إلى 204 آلاف حالة، وذلك عقب تسجيل 6 آلاف و727 حالة إصابة جديدة، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الكولومبية.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن الوزارة قولها إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى آلاف و929 حالة، وذلك عقب تسجيل 193 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.