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محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

1190 عالقًا مصريًا يغادرون الكويت عبر 7 رحلات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:57 ص
عالقين مصريين
عالقين مصريين
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غادر 1190 مصريًا من العالقين في الكويت إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، وذلك عبر 7 رحلات جوية، وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنهم 740 راكبًا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبًا إلى سوهاج، ورحلة على متنها 160 راكبا إلى أسيوط.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الإثنين مغادرة 1146 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، والأقصر، وذلك عبر 7 رحلات جوية.

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