الأرجنتين: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 130 ألفًا و774 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين إلى 130 ألفًا و774 حالة، عقب تسجيل 3 آلاف و937 حالة إصابة جديدة، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الأرجنتينية.وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ألفين و373 حالة، وذلك عقب تسجيل 92 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ظهر في آواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.