كاليفورنيا تسجل نحو 12 ألف إصابة بكورونا فى أكبر زيادة منذ تفشى الفيروس

سجلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية زيادة على 11800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب في اتجاه معاودة فتح المدارس بغية مساعدة الأعمال على العودة لطبيعتها.ولو كانت كاليفورنيا دولة لباتت الخامسة عالميًا من حيث حالات الإصابة، التي تبلغ بها حاليا نحو 400 ألف لتأتي بذلك خلف الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا.وهذه هي المرة الأولى التي تُبلغ فيها كاليفورنيا عن أكثر من عشرة آلاف إصابة بالفيروس المستجد منذ تسجيلها رقمًا قياسيًا بلغ 10861 حالة في 14 يوليو.وأبلغت فلوريدا عن أكثر من عشرة آلاف حالة جديدة يوميًا خلال الأيام الست الماضية، وأعلنت تكساس عما يربو على عشرة آلاف أيضًا في خمسة أيام من السبعة الماضية.ومقاطعة لوس انجليس هي أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في كاليفورنيا، إذ سجلت حتى الإثنين 160 ألف حالة تكتظ بها المستشفيات.وفي مسعى لمكافحة الجائحة، عمد حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم إلى إغلاق الولاية مجددًا،وإضافة إلى إغلاق الحانات، أمر بإغلاق المطاعم ودور السنيما وحدائق الحيوان والمتاحف، ويتعين على صالات التمرينات البدينة والكنائس وصالونات تصفيف الشعر الإغلاق في أشد 30 مقاطعة تضررًا بالفيروس في الولاية.