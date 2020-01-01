ميركل: اتفاق الاتحاد الأوروبى بشأن صندوق التعافى من كورونا يظهر عزم التكتل على التحرك

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق ضخم للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا يظهر أن دول التكتل قادرة على العمل معًا حتى خلال أكبر أزماتها، فضلًا عن استعدادها لسلك مسارات جديدة في ظروف غير معتادة.وقالت «ميركل»، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «هذه إشارة مهمة تتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي، وهي أنه مع كل الخلفيات المتباينة (لأعضاء التكتل)، فإنه قادر على التحرك والعمل».وأضافت المستشارة الألمانية: «نتائج قمة الاتحاد الأوروبي لا تعكس نهجًا مشتركًا إزاء القواعد المالية فحسب، وإنما تجاه حكم القانون أيضًا».وتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات ماراثونية في بروكسل إلى حزمة مالية حجمها 750 مليار دولار لمواجهة التحديات الناجمة عن أزمة «كوفيد-19» وألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا.