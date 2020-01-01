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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: الاتفاق على خطة النهوض الاقتصادى «يوم تاريخى لأوروبا»

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:23 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح الثلاثاء، بإقرار قادة دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 في ختام قمّة ماراثونية استمرّت خمسة أيام في بروكسل، خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، واصفًا ما جرى بأنّه "يوم تاريخي لأوروبا".

وبهذه الكلمات الثلاث عبّر الرئيس الفرنسي في تغريدة على تويتر عن فرحته بانتهاء المعركة الشرسة التي دارت في بروكسل بين بلاده وألمانيا من جهة والدول "المقتصدة" من جهة أخرى والتي تكلّلت بإقرار هذه الخطّة البالغة قيمتها 750 مليار يورو، سيتمّ تمويلها للمرة الأولى في تاريخ التكتّل بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.

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