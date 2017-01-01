ارتفاع إصابات كورونا فى ألمانيا إلى 202345 بعد تسجيل 522 حالة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 522 إلى 202345 إصابة.كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد وفيات المرض في البلاد إلى 9090 بعد تسجيل أربع حالات جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.