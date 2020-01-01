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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بدء أعمال تطوير 10 عمارات بالحى 11 فى أكتوبر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:09 ص
الحى 11 فى أكتوبر
الحى 11 فى أكتوبر
علا العلاف
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أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة 10 عمارات بالحي 11 بالمجاورة الـ"2"، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة.

واشتملت أعمال التطوير على دهانات العمارات الخارجية - دهانات مداخل وسلالم العمارات - وإعادة تأهيل المناور والأسطح، ومعالجة رشح المياه على واجهات العمارات، وتغيير صواعد الصرف الصحى 3 بوصة، 4 بوصة، وتغيير خطوط المياه من المواسير الحديد لمواسير بلاستيك للعمارات، وتنسيق موقع وعمل باركينج للسيارات، حيث تم تسليم الموقع للشركة المنفذة.

وشدد شريف الشربينى على ضرورة تنفيذ الأعمال بالجودة والدقة المطلوبة، مؤكدًا أن تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة عمارات الإسكان الاقتصادى يأتي في إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لظهورها بالمظهر اللائق‬.

وأوضح رئيس الجهاز أن مجلس الأمناء والجهاز لا يدخرون جهدًا فى تطوير ورفع كفاءة المناطق المختلفة بالمدينة، مشيرًا إلى أنه أصدر تكليفات للإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة للانتهاء من تنفيذها فى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية.
الحى 11 فى أكتوبر
الحى 11 فى أكتوبر
الحى 11 فى أكتوبر
الحى 11 فى أكتوبر
الحى 11 فى أكتوبر
الحى 11 فى أكتوبر
الحى 11 فى أكتوبر
الحى 11 فى أكتوبر
الحى 11 فى أكتوبر
الحى 11 فى أكتوبر

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