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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:09 ص
أم كلثوم
أم كلثوم
ايهاب مصطفى
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لم يكن أحد يصدق وفاة أم كلثوم، كان ذلك في الثالث من فبراير عام 1975، وكانت كوكب الشرق قد استقبلت الجميع يوم الأربعاء، وكانت تأكل البطاطا، وتشرب شوربة الدجاج، وراحت الأسرة تتحلّق حولها في سعادة، فقال لها محمد الدسوقي ابن اختها ورفيق دربها الفني:" صحتين"، وابتسمت أم كلثوم وهي تقول له :" على قلبك"، الأطباء قالوا إن التحاليل سيئة، ولكن حالتها طيبة، وكان الأمر أشبه بمعجزة.

ويضيف المهندس محمد الدسوقي في الحوار الذي أجرته معه مجلة الشبكة بعد وفاة أم كلثوم:" في السادسة من صباح الخميس استدعونا على عجل فإذا بأم كلثوم غائبة عن الوعي، لقد بدأت رحلة المائة ساعة في صراع الموت، قاومته ولكنه هزمها".

وتابع الدسوقي:" كانت بخير، تقاوم مرضًا استشرى دون أن تستسلم لرقدة الفراش، زارتني قبلها وقالت لي :" اسمع يا محمد .. عاوزة اشوف أفلام 6 أكتوبر كلها"، وعرضنا لها الشرائط في قاعة السينما الحديثة الملحقة بالمؤسسة، وقالت بعدها:" حاجة عظيمة"، ثم طلبت فيلم فاتن حمامة الأخير لأنها سمعت أنه يعالج قضية المرأة من ناحية هامة في علاقتها بالرجل، إذا ما تصدعت ووصلت للقضاء، وبالفعل عرضنا لها فيلم "أريد حلًا"، وقامت على الفور واتصلت ببطلته لتقول لها "فيلمك جنان يا فاتن، ولو كان عندي وقت كنت شفته مرة تانية".

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