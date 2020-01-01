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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك.. 301 وفاة و5172 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:15 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 301 وفاة و5172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 39485 والإصابات إلى 349396.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات وارتفاع في الإصابات، مقارنة مع يوم الجمعة حيث سجلت المكسيك 736 وفاة و7252 إصابة جديدة.

وكانت سلطات البلاد قد أكدت سابقا أن العدد الحقيقي للمصابين يفوق على الأرجح الأرقام المعلن عنها.

ورفعت السلطات المكسيكية تدريجيا توقعاتها بزيادة الوفيات، وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو فقد تبلغ الوفيات 35 ألفا حتى أكتوبر، وفي مطلع مايو كان التقدير 6 آلاف.

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