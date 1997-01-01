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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: بريطانيا انتهكت القانون الدولى بهونج كونج

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:46 ص
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
وكالات
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قال المتحدث الرسمي باسم سفارة الصين في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا انتهكت بشكل متكرر القانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية الأساسية في هونج كونج.

وأضاف المتحدث باسم السفارة، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أن الصين سوف تستجيب بشكل قاطع لكل التدخلات في الشئون الداخلية لبلاده.

وحث المملكة المتحدة على التوقف فورا عن التدخل في شئون هونج كونج، مؤكدا أنها شئون داخلية للصين.

وشدد المتحدث على أن المملكة المتحدة ستتحمل العواقب إذا ما أصروا على النزول على الطريق الخطأ.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن لندن ستعلق معاهدتها مع هونج كونج لتسليم المجرمين، ردًا على قانون الأمن الوطني الذي أجازه البرلمان الصيني الشهر الماضي.

وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونج كونج بهدف وضع حدًا للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال شغب وعنف.

والقانون الجديد، الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.

وكانت الصين وافقت قبيل تسلمها هونج كونج من بريطانيا في 1997، على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي حتى عام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.

ويقول منتقدون للقانون الجديد إنه يقلص بشكل جذري الحقوق المدنية في هونج كونج التي كانت تتمتع من قبل بحكم ذاتي واسع النطاق.

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