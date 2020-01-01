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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعلن عن اتفاق لإنتاج 190 مليون جرعة ضد كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:58 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت حكومة بريطانيا عن اتفاق لإنتاج 90 مليون جرعة من لقاحين قيد التطوير ضد فيروس كورونا المستجد من تصنيع ائتلاف "بيونتيك - فايزر" الألماني الأمريكي، ومختبرات "فالنيفا" الفرنسية.

وهذه الاتفاقات التي تتناول 30 مليون جرعة للائتلاف الألماني الأمريكي و60 مليونا للمجموعة الفرنسية (مع إمكان إضافة 40 مليون جرعة)، تضاف إلى اتفاق مع مجموعة "أسترا زينيكا" البريطانية على 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، ويصنف بين أكثر مشاريع اللقاحات الواعدة في العالم.

ويتخطى عدد هذه اللقاحات بفارق كبير عدد سكان بريطانيا البالغ 66 مليون نسمة، لكن لا يزال من غير المعلوم إذا ما كانت ستؤتي نتائج إيجابية، وفي الحالة الأخيرة ما سيكون عدد الجرعات اللازمة لتلقيح الشخص عينه.

وأشارت الحكومة البريطانية في بيان، إلى أنها باتت مع هذه الاتفاقات الجديدة تملك "نفاذا آمنا إلى ثلاثة لقاحات ضد "كوفيد-19" يجري تطويرها هنا وحول العالم، ما يعطي المملكة المتحدة كل فرص الحصول على لقاح آمن وفعال في أسرع وقت".

وفي ظل الانتقادات اللاذعة بشأن طريقة إدارتها للأزمة التي أودت بما يزيد على 45 ألف شخص في بريطانيا، أعلنت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في نيسان تشكيل "قوة عمل" للإسراع في الجهود الرامية إلى تطوير لقاح ضد "كورونا" وإنتاجه.

ولفت وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما، إلى أن "هذه الشراكات الجديدة مع شركات صيدلانية من الصف الأول ستوفر لبريطانيا أفضل فرص للحصول على لقاح يحمي الأشخاص الأكثر عرضة".

إلى ذلك، فتحت الحكومة البريطانية سجلا مخصصا للمتطوعين الراغبين في المشاركة في تجارب سريرية لتطوير لقاح، آملة في استقطاب نصف مليون مشارك محتمل بحلول أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن لندن عقدت أيضا اتفاقا مع "أسترا زينيكا" لتطوير علاج يحوي أجساما مضادة ضد "كوفيد-19" لمن لا يمكن تلقيحهم، بينهم المصابون بالسرطان أو بنقص مناعي.

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