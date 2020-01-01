«شوقى» يعد بـ«تعليم راقٍ» يغنى عن الدروس الخصوصية

وعد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتقديم خدمات تعليمية راقية تعكف الوزارة على توفيرها، بدلًا من الدروس الخصوصية التى لن تكون الحل المجدى للطلاب، وخاصة في مرحلة الثانوية والامتحانات فى شكلها الجديد.وقال "شوقى"، فى منشور عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "الدروس الخصوصية في السناتر أو المنازل أو اليوتيوب أو الزووم لن تفيد تعليميًا، ولن تساعد على حل الامتحانات الجديدة في المرحلة الثانوية، وهي إهدار للوقت والمال".وأكد وزير التعليم، فى تعليقه على المنشور، أن الوزارة "تعكف على توفير كافة مصادر التعلم الرقمى، وعلى تدريب المعلمين، استعدادا للعام الجديد، كى تقدم لأبنائنا خدمة تعليمية راقية ومعتمدة بدون الحاجة للاعتماد على مصادر تعلم أخرى من أى نوع".