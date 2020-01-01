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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الجيل»: ندعم القياده السياسية للحفاظ على الأمن القومى المصرى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:05 ص
شريف حمودة، القيادي
شريف حمودة، القيادي بحزب الجيل
أشرف لاشين
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أكد شريف حمودة، القيادي بحزب الجيل، أن الشعب المصري يدعم قرار مجلس النواب، خلال جلسة أمس الاثنين، موافقته بإجماع الآراء بإرسال عناصر قتالية من القوات المسلحة المصرية إلى ليبيا للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال القيادي بحزب الجيل، في بيان له، إن القياده السياسية المصرية بز عامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدرك جيدًا حجم المؤامرة الخارجيه التي تحاك بلامن القومي المصري،وتعاملت معها بكل حنكة سياسية.

وأضاف شريف حموده بن قرار البرلمان بالموافقه علي إرسال قوات قتاليه الى ليبيا يقضي على أطماع أنقرة في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل على استقرار الأوضاع فيها.

وأكد القيادي بحزب الجيل، أن الحزب وجميع أعضاءه يدعمون القياده السياسية في كافة القرارات الحفاظ على الاأن القومي المصري.

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