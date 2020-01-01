«شوقى»: لن نعلن تفاصيل العام الدراسى الجديد قبل هذا الموعد

حدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد الإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد لسنة 2020-2021.وقال "شوقي"، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "سوف تعلن الوزارة عن تفاصيل العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر ٢٠٢٠ بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات".وأكد وزير التربية والتعليم، في تعليق على المنشور، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن حتى الآن ما هو إلا اجتهادات أو اجتزاءات أوإشاعات.