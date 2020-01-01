وصول وزير الخارجية الأمريكى إلى بريطانيا لمناقشة قضايا ثنائية وعالمية

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى بريطانيا لمناقشة قضايا ثنائية وعالمية، على ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن وزير الخارجية سيتطرق إلى عدة ملفات من بينها شبكة اتصالات الجيل الخامس واتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا والولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وقبيل الزيارة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بومبيو سيجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الخارجية دومينيك راب، لمناقشة أولويات عالمية بما في ذلك "كوفيد-19"، وخطط التعافي الاقتصادي.وأضافت: «سيتطرق الجانبان إلى قضايا مرتبطة بالصين وهونج كونج، والمفاوضات من أجل اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين».