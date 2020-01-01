قادة الاتحاد الأوروبى يتفقون على ربط تمويلات التكتل بالامتثال لسيادة القانون

قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، إن قادة التكتل اتفقوا على صيغة لربط دفع أموال من الاتحاد بالامتثال لسيادة القانون.وتمت الموافقة على تلك التسوية في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، أثناء مفاوضات ماراثونية في بروكسل كانت قد بدأت يوم الجمعة، وشملت جميع الدول الأعضاء الـ 27.وأزال ذلك القرار عقبة رئيسية أخرى نحو الاتفاق على صندوق تحفيز مشترك للطوارئ للحد من الأضرار التي تسببت فيها جائحة كورونا، لكن اتفاقًا بشأن الحزمة الشاملة طويلة الأجل غير مضمون حتى الآن.وكانت شروط ربط تمويلات الاتحاد الأوروبي بالقواعد الأساسية للاتحاد، بما في ذلك مراعاة سيادة القانون، قد قدمها رئيس وزراء لاتفيا كريجانيس كارينش، وتم قبولها من جانب جميع الدول، وفقًا للدبلوماسيين الأوروبيين.