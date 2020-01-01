حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 21 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تكون المفاوضات حول أمر مالي أو مادي صعبة نوعًا ما، فيحاول أحد الزملاء مساعدتك لأنه يحبك كثيرًا.عاطفيًا: قد تحقق بعض الرغبات ويؤدّي المحيط دورًا كبيرًا في حماية العلاقة الناشئة، ويساعدك على تخطي العقبات التي يمكن أن تعترض طريقك.صحيًا: تبذل قصارى جهدك لتبرهن للجميع أنك قادر على حماية نفسك من الأمراض.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.