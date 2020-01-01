حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 21 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:برج الحملمهنيًا: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في المرحلة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل.عاطفيًا: مشاعر الغيرة تتحرك في قلب الحبيب مما يدخل السرور إلى قلبك معتبرًا أنه يحبك جدًا، لكن ذلك لن يكون في مصلحة العلاقة على المدى المنظور.صحيًا: حاول أن تخرج من البيت وتنظم سهرة مع الأصدقاء تمارس فيها هوايتك في الرقص.برج الثورمهنيًا: لا تدع مشاكل العمل تتراكم عليك وجد لها حلولًا في الوقت المناسب، لأن الضغوط قد تمنعك لاحقًا من التفرغ لها.عاطفيًا: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر وخصوصًا في هذه الأيام.صحيًا: لا تبحر عكس التيار وتخالف التعليمات الطبية ولا سيما أن وضعك حرج ودقيق.برج الجوزاءمهنيًا: تتوضح الرؤية هذا اليوم، ويكفّ الزملاء عن معاكستك، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك.عاطفيًا: لا تخضع لمتطلبات الحبيب قبل أن تتأكد من إمكاناتك وإلا وضعت نفسك أم موقف محرج لن تعرف كيف تتخلص منه.صحيًا: يجب أن تكون معتدلًا في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة.برج السرطانمهنيًا: يوفر لك هذا اليوم طاقة إيجابية، ولن تعاكسك بعض الأمور في العمل ولا تعرف كيف تتعامل معها.عاطفيًا: تدخلاتك تسبب المتاعب للحبيب فكن حذرًا وإلا فإنك لن تلبث أن تصبح وحيدًا ومنزويًا لا يتقرب منك أحد.صحيًا: اضطراب في المعدة أو شعور بآلام خفيفة في الظهر ما يستدعي زيارة الطبيب على عجل.برج الأسدمهنيًا: تعزم على تغيير حياتك للتخلص من كل ما يزعجك ويعيق حركتك في العمل لتبرهن للجميع أنك صاحب إرادة صلبة.عاطفيًا: تشعر أن الوقت قد حان لوضع حد نهائي لحالة التردد أو عدم الثبات في أسس حياتك العاطفية، وتجتهدين لوضع أسس جديدة متينة.صحيًا: الأولوية في حياتك إلى جانب حياتك المهنية والعائلية يجب أن تكون لوضعك الصحي لا لشيء آخر ثانوي.برج العذراءمهنيًا: لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فذلك سيخلق لك بعض الأعداء والمنافسين الشرسين والحقودين.عاطفيًا: سعادة لافتة في طريقها إليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك والثقة المتبادلة بينكما.صحيًا: الخضار والفاكهة تعتبر ضرورية في حياتنا اليومية، والاعتماد عليها ضروري.برج الميزانمهنيًا: لن يقف أحد في وجه طموحاتك الكبيرة، ولن يثنيك أي عائق عن التقدم بخطى ثابتة بغية الوصول إلى خط النهاية وجني الأرباح.عاطفيًا: تتمتع بقدر عالٍ من المنطق والنزاهة في تقييم الشريك حتى لو كان مخطئًا، وتحاول أن تستوعبه في أصعب الظروف.صحيًا: تتحمل الآلام التي تنتابك بصمت بغية ألا تثير قلق العائلة، أنت فعلًا إنسان رائع.برج العقربمهنيًا: قد تعطي الآخرين المجال لحلّ الأمور العالقة والشائكة، وخصوصًا أن الوضع بات محتدًا ويتطلب صرامة في اتخاذ القرارات.عاطفيًا: قد تكون أهملت بعض المواضيع العاطفية، لكنّ المجال ما زال متاحًا لتلافي الأسوأ.صحيًا: الحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.برج القوسمهنيًا: يسهم أحد الزملاء في تحسين وضعك المادي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على المعنيين اليوم قبل الغد.عاطفيًا: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما.صحيًا: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، حذار ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهي قد تحمل الكثير من المفاجآت.برج الجديمهنيًا: يحالفك الحظ ويحمل إليك هذا اليوم مفاجأة سارّة أو لقاءً استثنائيًّا أو خبرًا جديدًا يفرح قلبك ويطمئن خاطرك.عاطفيًا: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه وأحلامه، فيقدر لك ذلك وينتظر أقرب فرصة ليعبر لك عن حبه الكبير لك.صحيًا: تستعين بخبرات بعض الأشخاص في المجال الرياضي لاختيار النوع المناسب لك.برج الدلومهنيًا: تخوض بعض المجالات الفكرية وتهتهم بتفاصيل تلفت نظرك، وقد تبدو محرجًا جدًا في بعض المواقف.عاطفيًا: راحة واضحة في العلاقة بالشريك جرّاء الاتفاق الكامل والصادق بينكما على الكثير من الأمور وخصوصًا تلك الحساسة جدًا.صحيًا: تحاول التلهي بأي شيء يبقيك بعيدًا عن الهموم والمتاعب والبقاء بصحة جيدة.برج الحوتمهنيًا: تكون المفاوضات حول أمر مالي أو مادي صعبة نوعًا ما، فيحاول أحد الزملاء مساعدتك لأنه يحبك كثيرًا.عاطفيًا: قد تحقق بعض الرغبات ويؤدّي المحيط دورًا كبيرًا في حماية العلاقة الناشئة، ويساعدك على تخطي العقبات التي يمكن أن تعترض طريقك.صحيًا: تبذل قصارى جهدك لتبرهن للجميع أنك قادر على حماية نفسك من الأمراض.