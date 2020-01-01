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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 21 يوليو 2020

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:30 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل
مهنيًا: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في المرحلة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل.
عاطفيًا: مشاعر الغيرة تتحرك في قلب الحبيب مما يدخل السرور إلى قلبك معتبرًا أنه يحبك جدًا، لكن ذلك لن يكون في مصلحة العلاقة على المدى المنظور.
صحيًا: حاول أن تخرج من البيت وتنظم سهرة مع الأصدقاء تمارس فيها هوايتك في الرقص.

برج الثور
مهنيًا: لا تدع مشاكل العمل تتراكم عليك وجد لها حلولًا في الوقت المناسب، لأن الضغوط قد تمنعك لاحقًا من التفرغ لها.
عاطفيًا: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر وخصوصًا في هذه الأيام.
صحيًا: لا تبحر عكس التيار وتخالف التعليمات الطبية ولا سيما أن وضعك حرج ودقيق.

برج الجوزاء
مهنيًا: تتوضح الرؤية هذا اليوم، ويكفّ الزملاء عن معاكستك، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك.
عاطفيًا: لا تخضع لمتطلبات الحبيب قبل أن تتأكد من إمكاناتك وإلا وضعت نفسك أم موقف محرج لن تعرف كيف تتخلص منه.
صحيًا: يجب أن تكون معتدلًا في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة.

برج السرطان
مهنيًا: يوفر لك هذا اليوم طاقة إيجابية، ولن تعاكسك بعض الأمور في العمل ولا تعرف كيف تتعامل معها.
عاطفيًا: تدخلاتك تسبب المتاعب للحبيب فكن حذرًا وإلا فإنك لن تلبث أن تصبح وحيدًا ومنزويًا لا يتقرب منك أحد.
صحيًا: اضطراب في المعدة أو شعور بآلام خفيفة في الظهر ما يستدعي زيارة الطبيب على عجل.

برج الأسد
مهنيًا: تعزم على تغيير حياتك للتخلص من كل ما يزعجك ويعيق حركتك في العمل لتبرهن للجميع أنك صاحب إرادة صلبة.
عاطفيًا: تشعر أن الوقت قد حان لوضع حد نهائي لحالة التردد أو عدم الثبات في أسس حياتك العاطفية، وتجتهدين لوضع أسس جديدة متينة.
صحيًا: الأولوية في حياتك إلى جانب حياتك المهنية والعائلية يجب أن تكون لوضعك الصحي لا لشيء آخر ثانوي.

برج العذراء
مهنيًا: لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فذلك سيخلق لك بعض الأعداء والمنافسين الشرسين والحقودين.
عاطفيًا: سعادة لافتة في طريقها إليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك والثقة المتبادلة بينكما.
صحيًا: الخضار والفاكهة تعتبر ضرورية في حياتنا اليومية، والاعتماد عليها ضروري.

برج الميزان
مهنيًا: لن يقف أحد في وجه طموحاتك الكبيرة، ولن يثنيك أي عائق عن التقدم بخطى ثابتة بغية الوصول إلى خط النهاية وجني الأرباح.
عاطفيًا: تتمتع بقدر عالٍ من المنطق والنزاهة في تقييم الشريك حتى لو كان مخطئًا، وتحاول أن تستوعبه في أصعب الظروف.
صحيًا: تتحمل الآلام التي تنتابك بصمت بغية ألا تثير قلق العائلة، أنت فعلًا إنسان رائع.

برج العقرب
مهنيًا: قد تعطي الآخرين المجال لحلّ الأمور العالقة والشائكة، وخصوصًا أن الوضع بات محتدًا ويتطلب صرامة في اتخاذ القرارات.
عاطفيًا: قد تكون أهملت بعض المواضيع العاطفية، لكنّ المجال ما زال متاحًا لتلافي الأسوأ.
صحيًا: الحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.

برج القوس
مهنيًا: يسهم أحد الزملاء في تحسين وضعك المادي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على المعنيين اليوم قبل الغد.
عاطفيًا: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما.
صحيًا: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، حذار ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهي قد تحمل الكثير من المفاجآت.

برج الجدي
مهنيًا: يحالفك الحظ ويحمل إليك هذا اليوم مفاجأة سارّة أو لقاءً استثنائيًّا أو خبرًا جديدًا يفرح قلبك ويطمئن خاطرك.
عاطفيًا: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه وأحلامه، فيقدر لك ذلك وينتظر أقرب فرصة ليعبر لك عن حبه الكبير لك.
صحيًا: تستعين بخبرات بعض الأشخاص في المجال الرياضي لاختيار النوع المناسب لك.

برج الدلو
مهنيًا: تخوض بعض المجالات الفكرية وتهتهم بتفاصيل تلفت نظرك، وقد تبدو محرجًا جدًا في بعض المواقف.
عاطفيًا: راحة واضحة في العلاقة بالشريك جرّاء الاتفاق الكامل والصادق بينكما على الكثير من الأمور وخصوصًا تلك الحساسة جدًا.
صحيًا: تحاول التلهي بأي شيء يبقيك بعيدًا عن الهموم والمتاعب والبقاء بصحة جيدة.

برج الحوت
مهنيًا: تكون المفاوضات حول أمر مالي أو مادي صعبة نوعًا ما، فيحاول أحد الزملاء مساعدتك لأنه يحبك كثيرًا.
عاطفيًا: قد تحقق بعض الرغبات ويؤدّي المحيط دورًا كبيرًا في حماية العلاقة الناشئة، ويساعدك على تخطي العقبات التي يمكن أن تعترض طريقك.
صحيًا: تبذل قصارى جهدك لتبرهن للجميع أنك قادر على حماية نفسك من الأمراض.

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