أسقف منفلوط: عودة فتح الكنائس تدريجيًا بالإيبارشية 3 أغسطس

أعلن الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط؛ عن عودة فتح الكنائس تدريجيًا بالإيبارشية 3 أغسطس المقبل.وقال الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط في بيانًا له: «تحجز القداسات بمواعيد مسبقة، وأنه في حالة الضرورة لإيقاف القداس الإلهي يتم الرجوع للأب الأسقف».وأضاف: «يرجي مراعاه الأمانة نحو الآخرين، فإذ ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا، أو إذ كنت من أحد المخالطين ضرورة عدم الذهاب للكنيسة».وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أعلن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وقال البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة رأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة جميع الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.