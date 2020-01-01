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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للسيرك القومى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:37 ص
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
ايهاب مصطفى - آلاء حسن
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تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خطة استئناف نشاط قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، حيث شهدت عرضًا لفنون السيرك القومى بمقره الرئيسى بمنطقة العجوزة، كما حرصت على التأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على السلامة العامة.

وقالت عبد الدايم إن السيرك القومى أحد الأيقونات الثقافية البارزة، والتى مضى على تاسيسها ما يزيد عن نصف قرن من الزمان، وحققت الريادة لمصر فى هذا المجال بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية، مشيرة إلى تواصل عملية تطوير أداء لاعبيه، من خلال مركز تدريب فنون السيرك الجارى تأسيسه حاليًا استعدادًا لانطلاقه، وأشادت بنجومه الذين يتحملون الكثير من المشقة والعناء للحفاظ على مستواهم الفنى ومهاراتهم الإبداعية بهدف إسعاد الجماهير.

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت ركنًا متحفيًا خاصًا برموز السيرك القومى، ضم عددًا من الجوائز والصور الفوتوغرافية النادرة، كما شهدت استعراضًا لأسماء النجوم الذين شاركوا فى أول عرض للسيرك بعد تأسيسه.

وحضر العرض الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، والفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى، والمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح.
وزيرة الثقافة
السيرك القومى
وزيرة الثقافة
السيرك القومى
وزيرة الثقافة
السيرك القومى
وزيرة الثقافة
السيرك القومى

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