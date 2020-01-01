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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بايدن يحث المسلمين الأمريكيين لمساعدته على هزيمة ترامب

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:31 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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حث المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، المسلمين الأمريكيين على الانضمام إليه في المعركة من أجل هزيمة الرئيس دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات بايدن خلال قمة على الإنترنت تحت عنوان "قمة مليون صوت مسلم"، استضافتها منظمة الدعوة "Emgage Action" لتعبئة الناخبين المسلمين قبل الانتخابات الرئاسية.

وتعهد بايدن بالوقوف إلى جانب الأقليات المسلمة حول العالم، مؤكدًا أنه من الرائع أن تتمكن مجموعتكم "مليون مسلم للتصويت لجو بايدن" من جمع مليون صوت من المسلمين الأمريكيين لدعمي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مستشهدا في ذلك بحديث للنبي محمد عليه السلام: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

وأضاف المرشح الديمقراطي: "عليكم أن تفعلوا ذلك في الانتخابات المقبلة".

وقال: "أريد أن أكسب صوتك ليس فقط لأنه لا يستحق أن يكون رئيسا.. أريد أن أعمل في شراكة معك، تأكد من أن أصواتك مشمولة في عملية صنع القرار ونحن نعمل على إعادة بناء أمتنا".

وثمن بايدن جهود مسلمي الولايات المتحدة، لإسماع صوتهم في المجال السياسي، عبر استخدامهم لحقوق المواطنة التي يتمتعون بها.

ولفت بايدن إلى أن الضغوط على المسلمين لم تنته في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي دونالد ترامب أصدر قرارات حظر تستهدف المسلمين فور مجيئه إلى السلطة، ما شرع الباب أمام ضغوطات مستمرة على مسلمي الولايات المتحدة منذ نحو 4 أعوام، متعهدا بايدن بإلغاء حظر السفر منذ اليوم الأول إذا تم انتخابه.

واعتبر بايدن أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 3 نوفمبر المقبل، أهم استحقاق انتخابي في التاريخ الأمريكي الحديث.

وتعمل منظمة "Emgage Action" التي تأسست قبل نحو 7 أعوام في ولاية فلوريدا، على تمكين المسلمين الأمريكيين من خلال حملات تسجيل الناخبين، وكسب التأييد السياسي، أو حثهم على المشاركة كمرشحين في الاستحقاقات الانتخابية.

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