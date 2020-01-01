أسقف دير السيدة العذراء يترأس الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الأنبا ساويرس

يترأس الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم، والمعروف بالمحرق؛ اليوم؛ الذكري السنوية الثالثة لرحيل الأنبا ساويرس أسقف ورئيس دير المحرق الراحل.ووفقًا لما أعلنه دير المحرق؛ في بيانًا له: «تقتصر صلوات الذكري السنوية الثالثة على الأنبا بيجول رئيس الدير ورهبان الدير ذاته».والأنبا ساويرس رحل عام 2017، وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ صلاة الجنازة آنذاك.ورسمه نيافة الحبر الجليل الأنبا أغاثون أسقف عام الكرازة راهبًا، حين كان مسئولًا عن دير المحرق.نال نعمة الكهنوت سنة 1975؛ وعين وكيلًا للدير بعد قمصيته، إلى أن قام قداسة البابا شنودة الثالث بسامته خوري إبسكوبوس، وكانت سيامته أسقفًا على للدير والقرى المجاورة في عيد العنصرة سنة 1985؛ وعمل أيضًا كمدير على الكلية الإكليريكية بدير المحرق.