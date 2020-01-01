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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف دير السيدة العذراء يترأس الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الأنبا ساويرس

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:19 ص
الأنبا بيجول
الأنبا بيجول
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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يترأس الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم، والمعروف بالمحرق؛ اليوم؛ الذكري السنوية الثالثة لرحيل الأنبا ساويرس أسقف ورئيس دير المحرق الراحل.

ووفقًا لما أعلنه دير المحرق؛ في بيانًا له: «تقتصر صلوات الذكري السنوية الثالثة على الأنبا بيجول رئيس الدير ورهبان الدير ذاته».

والأنبا ساويرس رحل عام 2017، وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ صلاة الجنازة آنذاك.

ورسمه نيافة الحبر الجليل الأنبا أغاثون أسقف عام الكرازة راهبًا، حين كان مسئولًا عن دير المحرق.

نال نعمة الكهنوت سنة 1975؛ وعين وكيلًا للدير بعد قمصيته، إلى أن قام قداسة البابا شنودة الثالث بسامته خوري إبسكوبوس، وكانت سيامته أسقفًا على للدير والقرى المجاورة في عيد العنصرة سنة 1985؛ وعمل أيضًا كمدير على الكلية الإكليريكية بدير المحرق.

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