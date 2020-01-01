عفاف مصطفى لعبدالرحمن أبوزهرة: «أنا آسفة ومتزعلش يا حبيبى»

أعربت الفنانة عفاف مصطفى، عن حزنها الشديد بسبب انتقادها للفنان عبدالرحمن أبو زهرة، مؤكدة أنها لا تسعى للشهرة، بل كانت تعمل على تصفية حساب، ولكن الأمر تطور بشكل كبير بسبب الجمهور العريض لـ"أبو زهرة"، متابعة: "كنت في لحظة غضب لكن جمهوره مسح بيا الأرض".وأضافت عفاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية: "أنا فى سن الستين ومعنديش صحة للشهرة فى هذا السن، حبيت أخد بتارى فربنا جزانى وده درس ليا لا يمكن أن أنساه".وناشدت الفنانة عفاف مصطفى الفنان عبدالرحمن أبو زهرة أن يتقبل اعتذارها، متابعة: "تصريحه عندما قال حسبى الله ونعم الوكيل، وجعنى جدًا.. أنا جبلة وأقدر أتحمل لكن بنتى منهارة ورافضة تكلمني من 4 أيام، أنا آسفة أنى صفيت حسابى وبعتذر ليك تانى وتالت ورابع ومتزعلش يا حبيبى".وأردفت: "الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فنان كبير وإحنا منجيش فيه واحد فى المليون".وكانت الفنانة عفاف مصطفى قد هاجمت الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقالت عفاف مصطفى إن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعمد التعامل بتعال في أماكن التصوير، وأضافت: "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاي دلوقتي تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولًا".