واشنطن: لن نعترف بالانتخابات البرلمانية السورية

أعلنت الخارجية الأمريكية عدم اعتراف واشنطن بالانتخابات البرلمانية التي جرت في سوريا يوم الأحد 19 يوليو.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في بيان لها، إن الانتخابات التي جرت تمثل محاولة أخرى من قبل النظام لتفادي تحقيق العملية السياسية كما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.وتحدثت أورتاجوس عن ممارسة السلطات السورية «الضغط» على المواطنين وتوزيع استمارات قد تم ملؤها مسبقًا لصالح مرشحي حزب «البعث»، وعدم وجود ضمانات لسرية الاقتراع، حسب بيانها.كما أشارت أورتاجوس إلى أن أكثر من 5 ملايين مواطن سوري يقيمون في الخارج لم يتمكنوا من المشاركة في التصويت.يذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت في سوريا يوم الأحد الماضي لاختيار 250 نائبًا في المجلس، وشارك فيها زهاء 1600 مرشح.