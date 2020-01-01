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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مصر للطيران» تكشف حقيقة ارتفاع أسعار التذاكر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:36 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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قال الكابتن رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن معدل الرحلات يوميًا يتراوح ما بين 20 و25 رحلة مقابل 80 رحلة قبل أزمة كورونا.

وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc" أنه اعتبارًا من أول أغسطس سيتم زيادة رحلات الطيران إلى 30 رحلة يوميًا، مؤكدًا أن هناك بعض البلاد تغلق الحركة أمام الطيران، وأي دولة تفتح الطيران نتعامل معها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

وأوضح أنه يتبع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الركاب وذلك من خلال قياس درجة الحرارة ومنع أي فرد تزيد درجة حرارته عن 38 درجة من السفر وإحالته للحجر الصحي للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.

وأشار "زكريا" إلى تقليل الاحتكاك البشري مع العاملين في المطار باستخدام أجهزة لإصدار بطاقات الصعود أتوماتيكية، ووضع علامات على الأرض لتحقيق التباعد الاجتماعي، فضلا عن التزام الركاب بارتداء الكمامة وتزويد الطائرات بمجموعة من المواد المعقمة تسلم لجميع الركاب قبل دخولهم لطائرة تم حجز أخر صفين بالطائرة للذين يعانون من مرض مزمن أو الذين لا يستطيعون استخدام الكمامة، كما يتم تقديم المأكولات المقدمة مغلفة ومعقمة ممنوع تقديم أي مشروبات ساخنة ولا توزيع أي مطبوعات لمنع العدوى، والطائرات مجهزة بنوع من الفلاتر تعقم الجو بنسبة 95%.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه منذ عودة حركة الطيران لم يحدث أي مشاكل خلال الرحلات من الركاب ولم يكتشف أي حالات، موضحًا أن عدد الركاب داخل الطائرة لا يوجد فيها تباعد ولكن نسبة الحركة لم تتخط 70 أو 75% من ركاب الطائرة.

وكشف خلال المداخلة حقيقة ارتفاع أسعار التذاكر، مؤكدًا أنها مثل ما هي قبل الجائحة ولكن بالعكس هناك عروض بأسعار أقل، وفكرة زيادة الأسعار على التذاكر كانت معروضة وقت اقتراح تخفيض نسبة الركاب لـ 50%.

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