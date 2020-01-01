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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: حصيلة الوفيات بفيروس كورونا تتجاوز الـ80 ألفا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:32 ص
وفيات كورونا بالبرازيل
وفيات كورونا بالبرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوزت الـ80 ألف وفاة.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 20257 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد مليونان و118 ألفا و646 حالة إصابة، وإجمالي الوفيات 80 ألفا و120 وفاة، عقب الإعلان عن 632 حالة.

وأعلنت الوزارة، الأحد الماضي، عن تسجيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و716 حالة وفاة.

وأصيب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أيضا بكورونا، مطلع الشهر الحالي بعد إصابته بالحمى.

وأشار إلى أنه تناول "هيدروكسي كلوروكين"، وهو دواء للملاريا، دافع الرئيس لفترة طويلة عن فوائد استخدامه لعلاج "كوفيد-19"، وينسب له الفضل في عدم اشتداد أعراض المرض عليه.

والبرازيل، ثاني أكثر الدول تأثرا في العالم بعد الولايات المتحدة بكورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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