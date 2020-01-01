متحدث «الصحة» يكشف أبرز مكاسب تعديلات «المهن الطبية»

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الأطباء لطالما طالبوا بتحسين أجورهم وزيادة بدل العدوى، بعد أن قدم كثير من الأطباء وأعضاء المهن الطبية أرواحهم فداءً للواجب، خاصة في أزمة فيروس كورونا.وأضاف "مجاهد"، خلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مجلس النواب أقر، نهائيًا، في القانون الجديد زيادة بدل العدوى للمهن الطبية، ووافق على إنشاء صندوق تعويض عن المخاطر الطبية.ولفت إلى أنه تم تعديل مسمى بدل المهن الطبية، لبدل مخاطر العدوى، وتم رفعه من 19 جنيهًا، لـ 1225 جنيهًا، للأطباء البشريين، وبالنسبة لأطباء الأسنان والبياطرة والصيادلة، 875 جنيهًا، ولأخصائي التمريض والكيمايائيين أصبح 790 جنيهًا، وأخيرا 700 جنيه للحاصلين على الدبلومات الفنية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين.وأوضح أن هناك دراسة لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية في حالة الاحتياج، ورفع سن المعاش لـ62 عامًا، ويمكن التعاقد حتى سن 65 عامًا، كما يتم الجمع بين التعاقد والمعاش، وذلك من سلطة وزير الصحة.ولفت إلى أن إنشاء صندوق التعويض المخاطر عن المهن الطبية، سيسري بأثر رجعي من تاريخ فبراير 2020، تاريخ ظهور أول حالة كورونا مؤكدة في مصر.