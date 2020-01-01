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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يصل لندن لإجراء محادثات مع جونسون بشأن الصين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:57 م
بومبيو
بومبيو
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وصل وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة رسمية، حيث من المفترض أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب، لبحث ما تصفه واشنطن بالتهديدات الأمنية من جانب الصين، إلى جانب قضايا أخرى.

وكتب بومبيو - عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "عظيم أن أعود إلى لندن للتأكيد على العلاقة الخاصة التي نتشارك بها مع حليفتنا الأوثق"، مضيفا "أتطلع للقاء بوريس جونسون ودومينيك راب بينما نتعامل مع قضايانا الدولية الأكثر ضغطا في محاربة فيروس كورونا والتعامل مع تحديتنا الأمنية المشتركة".

وكان المسئول الأمريكي أعلن - في وقت سابق - أن المباحثات ستتناول ما وصفه بالتهديدات التي تمثلها السلطة الحاكمة في الصين على الشعوب الحرة حول العالم، بالإضافة إلى سبل التعافي الاقتصادي من تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلا عن محادثات التجارة الحرة بين البلدين في أعقاب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست).

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