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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:55 م
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
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حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أذربيجان وأرمينيا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بعد اشتباك على الحدود بين هاتين الدولتين.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» الفضائية عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفاني دوجاريك قوله، اليوم الإثنين: «يتابع الأمين العام بقلق كبير التوتر الراهن بين أذربيجان وأرمينيا، ويدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس، لأن نشوب صراع شامل بين البلدين سيكون كارثيًا».

وقبل ذلك، حثت روسيا هاتين الجمهوريتين، على وقف إطلاق النار وضبط النفس، وقال الكرملين، إن موسكو مستعدة للوساطة.

ويتزايد القلق الدولي من تفاقم الصراع في تلك المنطقة؛ لأنه يهدد الاستقرار في منطقة تمثل ممرًا لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز من بحر قزوين إلى الأسواق العالمية.

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