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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-7-2020 فى المحافظات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:34 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت وتشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

* مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20-7-2020

محافظة القاهرة: (الفجر 3:25 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:38 م، المغرب 6:56 م، العشاء 8:25 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:27 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:46 م، المغرب 7:03 م، العشاء 8:35 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:19 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:35 م، المغرب 53: 6 م، العشاء 8:23 م).

بورسعيد: (الفجر 3:17 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:25 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:21 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:39 م، العشاء 8:06 م).

أسوان: (الفجر 4:15 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:13 م، العشاء 8:36 م).

سوهاج: (الفجر 3:36 ص، الظهر 12:00 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:47 م، العشاء 8:12 م).

السويس: (الفجر 3:21 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:20 م).

مرسى مطروح: (الفجر 3:36 ص، الظهر 12:17 م، العصر 3:57 م، المغرب 7:14 م، العشاء 8:46 م).

قضاء الصلوات الفائتة

يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": [وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. والله أعلم] اهـ.

وعلى من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الإمام الخطَّابي: [ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء] اهـ، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.

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