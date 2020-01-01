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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«عمومية القراء» تجتمع لاختيار النقيب والأعضاء 19 ديسمبر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:49 م
محمد حشاد
محمد حشاد
أميرة العناني
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قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد –شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال النقابة- انتهى من وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لعقد الجمعية العمومية لاختيار نقيب القراء ومجلس الإدارة والأعضاء، وحدد المجلس المواعيد والتواريخ التى على ضوئها يتحدد مصير النقابة ومجلس الإدارة الجديد.

وقال الشيخ محمد حشاد إن النقابة تبدأ فى العشرين من أغسطس فى تلقى طلبات الترشيح على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة حتى الثلاثين من أغسطس القادم، ثم يغلق باب الترشح، وتعلن النقابة دعوة أعضاء النقابة والبالغ عددهم عشرة آلاف عضوا- لعقد جمعية عمومية لاختيار النقيب والأعضاء، على أن تبدأ اللجنة التى شكلت برئاسة الشيخ محمود الخشت الأمين العام للنقابة، وعضوية كل من الشيخ طه النعمانى والشيخ صديق المنشاوى أمين الصندوق والشيخ محمد ناصف سلطان والشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، فى تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة فى الأول من سبتمبر2020م لمدة عشرة أيام، تتم خلالها مراجعة كشوف أعضاء الجمعية العمومية والأوراق لبيان من تنطبق عليهم شروط الترشح أو التصويت من عدمه.

وحدد المجلس موعد إجراء الانتخابات يوم التاسع عشر من سبتمبر المقبل بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بوصف النقابة تابعة للإشراف المباشر له.

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