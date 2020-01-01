«الشرقية للإنشاد الدينى» تتألق على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

انطلقت أولى الفعاليات الفنية بفرع ثقافة الشرقية، بعرض فنى لفرقة الشرقية للإنشاد الدينى على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، بعدد محدود جدا من الجمهور ضمن تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية، وذلك فى إطار عودة الأنشطة الثقافية والفنية بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة.وبدأ العرض بغناء المنشد محمد عصام يا أم البشائر، ثم غرد إسلام الدمرداش أنشودة مشتاقلك يا نبينا، وتألق المنشد حامد أمين بغناء كل الأنبياء، وفى الختام قامت الفرقة بغناء جماعي اللهم صلي وسلم وبارك عليه.استقبلت الصفحة الرسمية لفرع ثقافة الشرقية رسائل كثيرة عند تفعيلها لهاشتاج ريشة وفن وإبداع من المواهب من معظم قري ومدن الشرقية ومحافظات أخرى.وتضمنت المشاركات الفنان القاهري على الخطيب، 28 سنة، من القاهرة الذي قدم صورًا لبورتريهات كثيرة، ومن مكتبة يوسف إدريس بالبيروم موهبة جديدة وهى إسراء منير لطفي، 20 سنة، من قرية النمروط، حيث قدمت بعض رسومات للطبيعة، وقدمت الطفلة جنة حسام، 10 سنوات، من مشتول السوق رسوماتها هى وملك أحمد التى قامت بتصميم رسومات كرتونية من مواهب قصر ثقافة ديرب نجم، وتألقت شروق محمد زكريا، 20 سنة، من الزقازيق، بعمل لوحات فنية من الطبيعة والأسماك والفاكهة.ومن بيت ثقافة شنبارة الميمونة قام يوسف سامح بعمل بورتريهات لرئيس الجمهورية وشخصيات سياسية ودينية وفنية، وأيضا حبيبة سامح برسم عرائس، وفى سياق متصل قام الفنان محمود صلاح، 28 سنة من سنهوت منيا القمح برسم لوحات متنوعة.وتفقد مدير عام فرع ثقافة الشرقية كل من قصر ثقافة الزقازيق وقصر ثقافة منيا القمح ليستعيد نشاطه تدريجيا للجمهور، كما تابع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتطهير وتعقيم الموقع والتنبيه الشديد على ضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المواقع واستقبال عدد محدود من الجمهور بنسبة 25 فى المائة من الطاقة الاستيعابية للمسرح.كما قامت المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الشرقية بالتطهير والتعقيم للحفاظ على سلامة المواطنين.