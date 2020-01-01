غطاس يكشف تفاصيل العثور على جثمان نور سعد بعد 11 يومًا من غرقه

كشف إيهاب سعد (غطاس ومنقذ) تفاصيل العثور على جثمان طالب كلية الهندسة نور سعد كلش، بعد 11 يومًا من غرقه ببلطيم.وقال «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع عبر فضائية mbc مصر، إنه اتفق مع الفريق ووالد الضحية أن اليوم هو الأخير في البحث عن الجثمان وأنهم سيقومون بصلاة الغائب عليه غدًا الثلاثاء.وأضاف أنه تم البحث عليه حتى الساعة الخامسة ببلطيم، ولم يتم العثور على الجثمان حتى أخبرهم أحد الأشخاص بأنه شاهد جثة في منطقة صخرية، وتم البحث عليه فها والتوصل إليه، مؤكدًا أن الجثمان بحالة جيدة.وشارك الغطاس في جنازة المهندس الراحل، مؤضحًا أن جنازته كانت مهيبة وشارك بها أكثر من 100 شاب، موضحًا أن العثور على جثمان نور أراح قلوب عائلته وجميع قريته.