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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إقليم شرق الدلتا يكرم الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:41 م
الفائزين بمسابقة
الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل
ايهاب مصطفى - آلاء حسن
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كرم إقليم شرق الدلتا الثقافي الطلبة الفائزين في مسابقة مبدعي المستقبل على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في الاهتمام باكتشاف المواهب وتنميتها وتشجيعها على الاستمرار والتميز.

وفاز تسعة طلاب من محافظات الإقليم بواقع خمسة طلاب من الدقهلية وهم هناء محمد عطية المركز الأول في مجال القصة، محمد عزت المركز الثالث في مجال الشعر، إسراء جمعة المركز الخامس في مجال الشعر، علي أشرف المركز العاشر في مجال الشعر، يوسف أنس المركز الثامن في مجال الرسم.

وكان نصيب محافظة دمياط ثلاثة طلاب وهم حبيبة فادي المركز الثاني في مجال القصة، حسين محمود المركز الثالث في مجال القصة، رويدا خالد المركز العاشر في مجال الرسم، كما فاز من كفر الشيخ أحمد محمد علي بالمركز التاسع في مسابقة الرسم.

كما تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم والمسئولين عن التنسيق وتجميع الأعمال بالتربية والتعليم والثقافة.
الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل
الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل
الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل
الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل
الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل
الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل

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