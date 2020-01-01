فؤاد سنيورة: الحكومة اللبنانية الحالية «مظلومة»

قال فؤاد سنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن لبنان يمر الآن بأزمة اقتصادية وسياسية استعصت عن الحل، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية "مظلومة"، حيث إنها ليس لديها الرؤية والإرادة لإحداث التغيير المطلوب.وأضاف "سنيورة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الإثنين، أن الحكومة اللبنانية الحالية لا تمتلك قرارها وهناك من يحركها، كما أنها ليست على مستوى التحديات التي تواجه البلاد.وأشار إلى أن حزب الله اللبناني تسبب في تورط لبنان مع الأشقاء من البلاد العربية مثل سوريا والعراق، مؤكدًا أنه لا يوجد انفراجة حقيقية ورؤية مستقبلية وقدرة على اتخاذ أي قرار.وأوضح أن الحكومة اللبنانية الحالية لا تتخذ حتى أي قرار لتصحيح مسار اقتصاد البلاد، الذي تدهور في ظل الأحداث التي يواجهها.